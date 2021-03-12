Sivasspor'un konuğu Fatih Karagümrük - Son Dakika

Sivasspor'un konuğu Fatih Karagümrük

12.03.2021 14:02
Sivasspor'un konuğu Fatih Karagümrük, System.String[]

Süper Lig'in 30. haftasında DG Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Süper Lig'in 30. haftasında DG Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yarın saat 13.30'da başlayacak olan mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak.

Sivasspor ile Karagümrük, Süper Lig'in 30. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 4. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 3 lig maçının 2'sini Sivasspor kazanırken, 1 maç da beraberlikle sonuçlandı. İstanbul temsilcisinin rakibine karşı üstünlüğü bulunmuyor.

Hakan Arslan kart sınırında

Sivasspor'un Karagümrük ile oynayacağı maçta ev sahibi ekipte 1 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda 3 sarı kartı bulunan Hakan Arslan, Karagümrük karşısında kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak müsabakada görev alamayacak.

Çalımbay'ın şansı tutmuyor

Bu sezon İstanbul takımlarına rakip olduğu hiçbir Süper Lig maçını kazanamayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, bu maçlardan 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Sivasspor bu karşılaşmaların tamamında rakiplerine gol izni verdi ve Sivasspor kalesinde 12 gol gördü.

Sivasspor 6 maçtır namağlup

Sivasspor, Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı-beyazlılar 23. haftada BB Erzurumspor ile 0-0 berabere kalıp, 24. haftada MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerken, 25. haftayı ise BAY geçmişti. Sivasspor, 26. haftada Kayserispor'u 2-0 mağlup ederken, 27. haftada Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kalmıştı. Kırmızı-beyazlılar, 28. haftada sahasında Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, son maçında ise deplasmanda Galatasaray ile 2-2 berabere kalmıştı.

Yiğidolar'ın 510. maçı

Sivasspor, Süper Lig'de 510. maçına çıkıyor. Kırmızı-beyazlılar, 2005-2006 sezonunda 'merhaba' dediği Süper Lig ve Süper Final Avrupa Ligi Grubu'nda bugüne kadar 509 maça çıktı. Yiğidolar, ligde 187 galibiyet, 140 beraberlik ve 182 mağlubiyet aldı. 696 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor, 703 golü de kalesinde gördü ve toplam 701 puan topladı. - SİVAS

Sivasspor'un konuğu Fatih Karagümrük
Sivasspor'un konuğu Fatih Karagümrük
Sivasspor'un konuğu Fatih Karagümrük

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor'un konuğu Fatih Karagümrük - Son Dakika Spor


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