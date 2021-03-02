Sivasspor'un konuğu Hatayspor - Son Dakika

Sivasspor'un konuğu Hatayspor

02.03.2021 14:36
Sivasspor'un konuğu Hatayspor, System.String[]

Süper Lig'in 28. haftasında DG Sivasspor, Hatayspor'u konuk edecek.

Süper Lig'in 28. haftasında DG Sivasspor, Hatayspor'u konuk edecek. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yarın saat 16.00'da başlayacak olan mücadelede Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.

Sivasspor ile Hatayspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 2. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 1 lig maçı 1-1 beraberlikle sona ermişti.

YATABARE KART SINIRINDA

Sivasspor'un Hatayspor ile oynayacağı maçta 1 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda 3 sarı kartı bulunan Mustapha Yatabare, Hatayspor karşısında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak müsabakada görev alamayacak.

SİVASSPOR 4 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Yiğidolar, Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı-beyazlılar 23. haftada BB Erzurumspor ile 0-0 berabere kalırken, 24. haftada MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti. Sivas ekibi 25. haftayı ise BAY tamamlamıştı. Sivasspor, 26. haftada Kayserispor'u 2-0 mağlup ederken, 27. haftada da Rizespor ile 0-0 berabere kalmıştı.

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK

Sivasspor, 2018/2019 sezonundan bu yana Süper Lig'e yeni yükselen takımları konuk ettiği hiçbir maçı kaybetmezken, bu maçlardan 3 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Kırmızı-beyazlılar son 5 karşılaşmanın 4'ünde de kalesini gole kapattı.

YİĞİDOLAR'IN 508. RANDEVUSU

Sivasspor Süper Lig'de 508. müsabakasına çıkıyor. Sivasspor, 2005-2006 sezonunda merhaba dediği Süper Lig'de bugüne kadar 507 maça çıktı. Yiğidolar, bu maçlarda 187 galibiyet, 138 beraberlik ve 182 mağlubiyet aldı. 693 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor, kalesinde ise 700 gol gördü. Sivasspor ligde toplam 699 puan topladı.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor'un konuğu Hatayspor
Sivasspor'un konuğu Hatayspor
Sivasspor'un konuğu Hatayspor

Spor Toto Süper Lig, Hatayspor, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor'un konuğu Hatayspor - Son Dakika Spor


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