Son Dakika Haberleri: Sivasspor'un Malatya kafilesi belli oldu
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Sivasspor'un Malatya kafilesi belli oldu

6 saat önce

Süper Lig'in 14. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacak olan DG Sivasspor'da maçın kamp kadrosu açıklandı.

Sivasspor'un Malatya kafilesi belli oldu, System.String[]

Süper Lig'in 14. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacak olan DG Sivasspor'da maçın kamp kadrosu açıklandı.


Sivasspor'un Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maç kadrosu belli oldu. Kafilede cezalı olan Mustapha Yatabare yer almadı. Sakatlıkları devam eden Serhiy Rybalka ve Barış Yardımcı da kafileye alınmadı.


Kafilede şu isimler bulunuyor:


"Ali Şaşal Vural, Mamadou Samassa, Muammer Yıldırım, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy, Marcelo Goiano, Uğur Çiftçi, Paul Paap, Ziya Erdal, Abdou Razack Traore, Armin Djerlek, Emre Kılınç, Fernando Andrade, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, İsaac Cofie, Mert Hakan Yandaş, Volkan Eğri, Arouna Kone, Hugo Vieira."


Yeni Malatya Stadyumu'nda cumartesi günü oynanacak olan Yeni Malatyaspor - Sivasspor mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. - SİVAS

Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Malatya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:07 Kaynak: İHA
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