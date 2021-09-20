Sivasspor'un Malatya kafilesi belli oldu

Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor'un Malatya kafilesi belli oldu.

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