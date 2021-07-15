Sivasspor'un rakibi belli oldu

Demir Grup Sivasspor'un Avrupa Konferans Ligi 2'nci ön eleme turundaki rakibi Moldova temcilcisi Petrocub oldu.

Avrupa Konferans Ligi 1'inci ön eleme turunda, 1-1 biten ilk maçın rövanşında Moldova ekibi Petrocub, Kuzey Makedonya temsilcisi Sileks'i konuk etti. Petrocub, ilk yarısı 0-0 biten mücadeleyi Platica'nın 90+5'inci dakikada attığı golle 1-0 kazanarak 2'nci ön eleme turunda Sivasspor ile eşleşti.Sivasspor, ilk maçı 22 Temmuz'da deplasmanda; rövanşı ise 29 Temmuz'da kendi sahasında oynayacak.