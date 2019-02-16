Sivasspor'un Rakibi Erzurumspor

Demir Grup Sivasspor
, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor
ile karşılaşacak.
Ligde son üç maçında sahasında Trabzonspor
ile 1-1 berabere kalan, deplasmanda Kasımpaşa
'yı 3-1, evinde Akhisarspor'u 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
Sivasspor, ligde geride kalan periyotta 31 puan toplayarak haftaya 7. sırada girerken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 18 puanla 17. sırada haftaya başladı.
Karşılaşma öncesi Sivas temsilcisinde Hugo
Vieira, Sergio Rochet ile Gabriel Torje
'nin sakatlığı bulunurken, savunma oyuncusu Ziya Erdal
ise kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
Kırmızı-beyazlı ekipte ayrıca Hakan Arslan
, Mattias Bjarsmyr ve Özer Hurmacı
sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Erzurum Kazım Karabekir
Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım
yönetecek.