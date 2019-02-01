Sivasspor'un Rakibi Kasımpaşa

Demir Grup Sivasspor
, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa
ile karşılaşacak.
Ligdeki son 3 maçında deplasmanda Galatasaray
'a 4-2, Aytemiz Alanyaspor
'a 2-0 mağlup olan, iç sahada ise Trabzonspor
ile 1-1 berabere kalan Sivas temsilcisi, Kasımpaşa karşısında çıkış arayacak.
Sivasspor'da, karşılaşma öncesi Hugo
Vieira ile Gabriel Torje
'nin sakatlığı bulunurken, Hakan Arslan
ile Mattias Bjarsmyr sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün basına ve taraftara kapalı yaptığı antrenmanla tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, İstanbul
'a giderek maç saatini bekleyecek.
Öte yandan Sivasspor'un bugün gerçekleştirdiği idmanda yeni transfer Özer Hurmacı
da yer aldı.
Kasımpaşa, 29 puanla ligde 7. sırada yer alırken, Demir Grup Sivasspor ise 25 puanla 9. sırada bulunuyor.
Ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 3-0 kazanmıştı.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler
yönetecek.