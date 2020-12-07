Sivasspor'un rakibi Maccabi Tel-Aviv, haftayı puansız kapattı - Son Dakika

Sivasspor'un rakibi Maccabi Tel-Aviv, haftayı puansız kapattı

07.12.2020 23:05
Sivasspor'un rakibi Maccabi Tel-Aviv, haftayı puansız kapattı, System.String[]

Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Maccabi Tel-Aviv, İsrail Birinci Futbol Ligi'nde Aşdod'a 3-2 yenildi.

Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Maccabi Tel-Aviv, İsrail Birinci Futbol Ligi'nde Aşdod'a 3-2 yenildi.

İsrail liginin 9. haftasında Aşdod, Maccabi Tel-Aviv'i ağırladı. Ev sahibi ekip, Bayo'nun 20, Azulay'ın 69 ve Jehezkel'in 79. dakikadaki golleriyle maçı kazandı.

Maccabi Tel-Aviv'in golleri ise 53. dakikada Hernandez ve 61. dakikada Cohen'den geldi.

Bir maç eksiği bulunan Maccabi Tel-Aviv, zirvenin 7 puan uzağında 12 puanda kaldı.

Demir Grup Sivasspor, 10 Aralık Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında Maccabi Tel-Aviv'e konuk olacak.

Maccabi Tel Aviv, Sivasspor, İsrail, Aşdod, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor'un rakibi Maccabi Tel-Aviv, haftayı puansız kapattı - Son Dakika Spor


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