Sivasspor'un sahasındaki galibiyet hasreti 6 maça çıktı!

Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Sivasspor'un sahasındaki galibiyet hasreti devam ediyor. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, bu sezon sahasında oynadığı 6 maçta da galibiyet yüzü göremedi.

Süper Lig'in 12. haftasında evinde Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan DG Sivasspor, evindeki müsabakalarda kazanamıyor.

Ligin ilk haftasında evinde Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Sivasspor, ikinci haftada ise deplasmanda Erzurumspor'u 2-1 yenmişti. Üçüncü haftada da sahasında Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, dördüncü haftayı BAY olarak tamamlamıştı. Kırmızı-beyazlılar, beşinci haftada deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup ederken, altıncı haftada da sahasında Rizespor'a 2-0 yenildi. Yedinci haftada deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, 8. haftada ise sahasında Galatasaray'a 2-1 mağlup olmuştu. Dokuzuncu haftada deplasmanda Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, 10. haftada ise sahasında Göztepe'ye 1-0 yenildi, 11. haftada Trabzon ile 1-1 berabere kalan Yiğido, 12. haftada ise sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak galibiyet sevinci yaşayamadı.

Kırmızı-beyazlılar iç sahadaki son galibiyetini geçen sezon, 19 Temmuz 2020'de oynanan maçta Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek almıştı.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)