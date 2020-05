Sivasspor'un taraftar grubundan vefat eden taraftarların kabrine ziyaret

Sivas'ta bir grup taraftar, Demir Grup Sivasspor'un kuruluşunun 53'üncü yıl dönümü dolayısıyla hayatını kaybeden Sivassporlu taraftarların kabirlerini ziyaret etti.

Yiğido Gençlik Taraftar Grubu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yukarı Tekke Mezarlığında bulunan taraftarların kabirlerinin ziyaret edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yiğido Gençlik Taraftar Grubu olarak arma uğruna can veren Yiğidolarımızı ziyaret ettik. Hiç şüphesiz ki 53 yıllık mazimizin en değerli ve en kutsal köşesinde sizler varsınız. Sizler bu arma için can verdiniz ve canınız gibi sevdiğiniz Sivassporumuzu bizlere emanet ettiniz. Sizler rahat uyuyun, emanetiniz emin ellerde. Söz veriyoruz ki bu can bu bedende oldukça her zaman ve her koşulda bu arma için mücadele etmeye devam edeceğiz. Sizi asla unutmadık ve unutmayacağız. Ruhunuz şad olsun."