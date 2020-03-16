Sivasspor'un tesisleri dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor'un tesisleri dezenfekte edildi - Son Dakika Spor

Sivasspor'un tesisleri dezenfekte edildi

28 dakika önce

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüs, son olarak Türkiye'ye sıçrarken, virüsün ülke çapında yayılmaması için birçok konuda önlem alındı.

Sivasspor'un tesisleri dezenfekte edildi, System.String[]

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüs, son olarak Türkiye'ye sıçrarken, virüsün ülke çapında yayılmaması için birçok konuda önlem alındı. Virüsün ortaya çıkmasının hemen ardından bir dizi tedbirlerin yanı sıra tüm spor müsabakasının seyircisiz oynanması kararı alınırken, Demir Grup Sivasspor da futbolcu ve çalışanların hijyenik bir ortamda yer alması için dezenfekte çalışmalarına başladı.


İlk olarak takım otobüsünü dezenfekte edilirken, A takım ile alt yapı futbolcularının yatak odaları, soyunma odası, fitnes salonu, restoran, ortak dinlenme ve ibadet alanları, tesis girişler ve idari bölümler dezenfekte ettirilerek yeni tip 'corona virüs' salgınına karşı önlem alındı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Sivasspor, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:58 
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