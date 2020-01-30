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Sivasspor'un transferi Camara, sağlık kontrolünden geçti
6 saat önce
Süper Lig lideri Sivasspor'un yeni transferi Samba Camara, sağlık sponsoru Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:30 Kaynak: İHA
Süper Lig lideri Sivasspor'un yeni transferi Samba Camara, sağlık sponsoru Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
Fransız futbolcu Samba Camara, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
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