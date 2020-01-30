Sivasspor'un transferi Camara, sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor'un transferi Camara, sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika Spor

Sivasspor'un transferi Camara, sağlık kontrolünden geçti

6 saat önce

Süper Lig lideri Sivasspor'un yeni transferi Samba Camara, sağlık sponsoru Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Sivasspor'un transferi Camara, sağlık kontrolünden geçti, System.String[]

Süper Lig lideri Sivasspor'un yeni transferi Samba Camara, sağlık sponsoru Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.


Fransız futbolcu Samba Camara, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.


27 yaşındaki defans oyuncusunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS

Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:30 Kaynak: İHA
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