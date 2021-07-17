Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki maç saati beli oldu

Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Petrocub ile yapacağı maç saat 20.00'de oynanacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak ilk mücadele 22 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de Zimbru Stadyumu'nda başlayacak.

İki takım 29 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de ise Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda rövanş mücadelesi için karşı karşıya gelecek.