Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi maç programı belli oldu

5. haftada ise Yiğidolar Villarreal'ı konuk edecek. Mücadele 03 Aralık 2020 Perşembe günü saat 18.55'de oynanacak.

Yiğidolar 2. haftada ise sahasında Maccabi Tel-Aviv'i konuk edecek. 29 Ekim 2020 Perşembe günü oynanacak karşılaşmanın saati 18.55 olarak belirlendi.

Bugün gerçekleştirilen kura çekiminde I grubunda; İspanya temsilcisi Villarreal CF, Azerbaycan ekibi Qarabağ FK ve İsrail 'den Maccabi Tel-Aviv ile eşleşen Sivasspor'un maç programı netleşti.

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek DG Sivasspor 'un maç programı belli oldu.

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