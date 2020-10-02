Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi maç programı belli oldu - Son Dakika

Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi maç programı belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek DG Sivasspor'un maç programı belli oldu.

Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi maç programı belli oldu, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek DG Sivasspor'un maç programı belli oldu.

Bugün gerçekleştirilen kura çekiminde I grubunda; İspanya temsilcisi Villarreal CF, Azerbaycan ekibi Qarabağ FK ve İsrail'den Maccabi Tel-Aviv ile eşleşen Sivasspor'un maç programı netleşti.

Kırmızı-beyazlılar 1. haftada 22 Ekim 2020 Perşembe günü saat 21.00'de deplasmanda Villarreal CF karşılaşacak.

Yiğidolar 2. haftada ise sahasında Maccabi Tel-Aviv'i konuk edecek. 29 Ekim 2020 Perşembe günü oynanacak karşılaşmanın saati 18.55 olarak belirlendi.

3. haftada Sivasspor Qarabağ FK karşı karşıya gelecek. 05 Kasım 2020 Perşembe günü Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.55'de başlayacak.

Sivasspor 4. haftada Qarabağ FK deplasmanına gidecek. 26 Kasım 2020 Perşembe günü oynanacak mücadele saat 18.55'de başlayacak.

5. haftada ise Yiğidolar Villarreal'ı konuk edecek. Mücadele 03 Aralık 2020 Perşembe günü saat 18.55'de oynanacak.

Kırmızı-beyazlılar son haftada İsrail deplasmanında Maccabi Tel-Aviv'e konuk olacak. Karşılaşma 10 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi maç programı belli oldu

Sivasspor, Avrupa, UEFA, Maç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 23:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi maç programı belli oldu - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Okulda pozitif vaka çıkarsa ne olacak? İşte madde madde Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs rehberi Ünlü sunucu Ertem Şener, Beyaz TV'den istifa etti Macron, Karabağ gerginliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Hesap vermesini isteyeceğim Neymar'ın sevgilisi Natalia Barulich, cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi Azerbaycan'ın başlattığı taarruz sonrası Dağlık Karabağ'dan kaçış başladı: Durumumuz çok kötü Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak Alkollü kadın avukat Kuşadası'nı ayağa kaldırdı Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu
Azerbaycan, Ermenistan'ın 'Masaya oturalım' teklifine yanıt verdi: Karabağ işgali sona ermeli, ondan sonra görüşmeler mümkün Azerbaycan, Ermenistan'ın 'Masaya oturalım' teklifine yanıt verdi: Karabağ işgali sona ermeli, ondan sonra görüşmeler mümkün         
23:55
Baba, tartıştığı oğlunu 3 ay arayla ikinci kez vurdu Baba, tartıştığı oğlunu 3 ay arayla ikinci kez vurdu         
21:33
Pınar Altuğ'un makyajsız hali şaşırttı! Takipçisinden gelen olumsuz yorumu affetmedi Pınar Altuğ'un makyajsız hali şaşırttı! Takipçisinden gelen olumsuz yorumu affetmedi         
21:04
Azerbaycan'ın yoğun bombardımanında köşeye sıkışan Ermeni Lider Paşinyan'dan hadsiz Türkiye çağrısı Azerbaycan'ın yoğun bombardımanında köşeye sıkışan Ermeni Lider Paşinyan'dan hadsiz Türkiye çağrısı         
20:26
AB'nin yaptırım tehditlerine rağmen Merkel'den ılımlı Türkiye mesajı AB'nin yaptırım tehditlerine rağmen Merkel'den ılımlı Türkiye mesajı         
19:03
Şişli'deki metro şantiyesinde iş makinesinin altında kalan işçi öldü Şişli'deki metro şantiyesinde iş makinesinin altında kalan işçi öldü         
17:44
Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası         
16:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi         
16:01
Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller         
15:34
Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti         
14:57
Taksici cinayetlerinin altından rant çatışması çıktı Taksici cinayetlerinin altından rant çatışması çıktı         
13:08
Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı         
12:25
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi         
11:52
Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca "Vatan sağ olsun" diye bağırdı         
11:34
Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek         
10:41
Ormanda genç kıza işkence yapan sanıklara ceza yağdı Ormanda genç kıza işkence yapan sanıklara ceza yağdı         
09:27
Barcelona, Celta Vigo'yu 3-0 yenerken Ansu Fati tarihe geçti Barcelona, Celta Vigo'yu 3-0 yenerken Ansu Fati tarihe geçti         
00:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2020 06:34:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi maç programı belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei