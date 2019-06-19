Son Dakika Haberleri: Sivasspor'un Uvini ısrarı
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Sivasspor'un Uvini ısrarı

2 saat önce

Demir Grup Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın ısrarla istediği Bruno Uvini transferini bitirmek üzere. Sivasspor'da rota stoper transferine çevrildi.

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Demir Grup Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın ısrarla istediği Bruno Uvini transferini bitirmek üzere. Sivasspor'da rota stoper transferine çevrildi. Kırmızı-beyazlılar, Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın ısrarla istediği Bruno Uvini transferini bitirmek üzere. Al-Nassr ile sözleşmesi biten 27 yaşındaki Brezilyalı stoper Uvini, Rıza Çalımbay'ın takıma kazandırmayı çok istediği isimlerden biriydi. Kariyerinde Santos, Sao Paulo, Tottenham, Twente, Napoli gibi devlerin formasını giyen başarılı futbolcunun önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Bonservissiz bir şekilde takıma kazandırılacak olan oyuncu ile ilgili kulüpten henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
BRUNO UVİNİ'NİN KARİYERİ Al-Nassr'da defans pozisyonunda görev yapan Brezilyalı milli futbolcu Bruno Uvini Bortolança, profesyonel kariyerine 2010 yılında Sao Paulo kulübünde başladı. Tottenham Hotspur, Napoli, Siena, Santos ve FC Twente'de de forma giyen Bruno Uvini'nin 31 Mayıs 2019'da Al-Nassr Kulübü ile sözleşmesi sona ermişti.
(Oğuzhan Sarzep/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:05 Kaynak: İHA
Sao Paulo, Rıza Çalımbay, Sivasspor, Güncel
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