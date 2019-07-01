Son Dakika Haberleri: Sivasspor'un yeni sezon kamp programı belli oldu
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Sivasspor'un yeni sezon kamp programı belli oldu

1 saat önce

Demir Grup Sivasspor'un, Süper Lig'de 2019-2020 sezonu hazırlıklarına yönelik gerçekleştireceği kamp programı belli oldu.

Sivasspor'un yeni sezon kamp programı belli oldu, System.String[]
Demir Grup Sivasspor'un, Süper Lig'de 2019-2020 sezonu hazırlıklarına yönelik gerçekleştireceği kamp programı belli oldu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarının birinci etabı için 5 Temmuz Cuma günü akşam Bolu'da bir otelde toplanacak ve 6 Temmuz Cumartesi günü yapacağı antrenmanla ilk çalışmasını yapacak. Bolu'da hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürecek kırmızı-beyazlı takım, 18 Temmuz'da Yeni Malatyaspor ile bir hazırlık maçı yapacak. Demir Grup Sivasspor, 19 Temmuz'da ilk etap kampını tamamlayacak.

Bolu kampının ardından 2 gün izne ayrılacak olan takım, ikinci etap kamp çalışmaları için Hollanda'ya geçecek ve 22-31 Temmuz tarihleri arasında burada yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. Kırmızı-beyazlılar, Hollanda kampında 3 de hazırlık maçı oynayacak. Hazırlık maçlarının programı Sivasspor'un resmi internet sitesinden daha sonra duyurulacak. DG Sivasspor, Hollanda kampının ardından Sivas'ta top başı yaparak hazırlıklarına burada devam edecek. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:39 Kaynak: İHA
Sivasspor, Bolu, Spor
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