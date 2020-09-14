Sivasspor'un yeni transferi Fayçal sağlık kontrolünden geçti

DG Sivasspor'un yeni transferi Fayçal Fajr, sağlık kontrolünden geçti.

DG Sivasspor'un yeni transferi Fayçal Fajr, sağlık kontrolünden geçti. Sivasspor'un kadrosuna kattığı Fayçal Fajr'a kulübün sağlık sponsoru Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolü yapıldı. Detaylı kan tetkikleri yapılan sporcu, ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS

Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 18:01 - Kaynak: İHA Son Dakika › Spor › Sivasspor'un yeni transferi Fayçal sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika Spor

Son Dakika

DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Tedavi sürecimde AK Parti ve MHP'den herhangi bir telefon gelmedi

Eski yetişkin film yıldızı Zoe Parker, evinde ölü bulundu

Ekrem İmamoğlu'ndan Olay TV söylentilerine yanıt: Keşke Cavit Çağlar gibi bir isimle ortak olsak

Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, Messi'den indirim isteyecek

Kurretülayn Matur, küvet pozunu eleştirenleri ifşa etti: İçinizi kemirsin hasetiniz

Devrilen traktörün altında kalarak ölen sürücü, 50 yıl sonra babasıyla aynı kaderi paylaştı

İzmir'de kaçak kazı yapılan alanda göçük meydana geldi

Son Dakika: Medipol Başakşehir, deplasmanda Hatayspor'a 2-0 mağlup oldu

İltihap sökücü ilaç, koronavirüs hastalarında iyileşmeyi hızlandırıyor

Karadeniz müziğinin sevilen ismi "Cimilli İbo" lakaplı İbrahim Özer yoğun bakımda alındı

Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim, silahlı saldırıya uğradı

Çapa Tıp Fakültesi verilerini paylaşan Prof. Dr. Tufan Tükek'den İstanbul için dikkat çeken uyarı: Salgın yeniden başladı

Otel skandalına karışan Manchester City'li Phil Foden'ın Türkiye maçı öncesi attığı müstehcen mesajları ifşa oldu

Çok Güzel Hareket Bunlar ile şöhreti yakalayan Zeynep Koçak'ın büyük değişimi hayranlarını şaşırttı

Show TV'deki "Arıza" dizisinde Van'a "Dağ başı" denilmesinden sonra tepkiler çığ gibi büyüdü