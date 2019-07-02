Son Dakika Haberleri: Sivasspor'un yeni transferi Muammer, sağlık kontrolünden geçti
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Sivasspor'un yeni transferi Muammer, sağlık kontrolünden geçti

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Muammer Zülfikar Yıldırım, sağlık kontrolünden geçti.

Sivasspor'un yeni transferi Muammer, sağlık kontrolünden geçti, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Muammer Zülfikar Yıldırım, sağlık kontrolünden geçti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekibin renklerine bağladığı 28 yaşındaki file bekçisi, Acıbadem Altunizade Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.
Detaylı kan tetkikleri yapılan Muammer Zülfikar Yıldırım, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 07:06 Kaynak: AA
Sivasspor, Acıbadem, Spor
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