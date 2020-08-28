Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Robin Yalçın, sağlık kontrolünden geçirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni transfer Robin Yalçın, özel bir hastanede kan tetkiklerinin yapılmasının ardından, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 14:59 - Kaynak: AA
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