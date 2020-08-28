Sivasspor'un yeni transferi Robin Yalçın sağlık kontrolünden geçirildi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni transfer Robin Yalçın, özel bir hastanede kan tetkiklerinin yapılmasının ardından, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Akşener'den "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt: Çok isterim ancak bunun için Türkiye'nin geleceği ile oynayamam