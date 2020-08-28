Sivasspor'un yeni transferi Robin Yalçın sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika

Sivasspor'un yeni transferi Robin Yalçın sağlık kontrolünden geçti

DG Sivasspor'un yeni transferi Robin Yalçın, sağlık kontrolünden geçti.

Sivasspor'un yeni transferi Robin Yalçın sağlık kontrolünden geçti, System.String[]

DG Sivasspor'un yeni transferi Robin Yalçın, sağlık kontrolünden geçti.

Süper Lig takımlarından Sivasspor'un yeni transferi Robin Yalçın'a, sağlık kontrolü yapıldı. Detaylı kan tetkikleri yapılan başarılı sporcu; ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

26 yaşındaki futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS

Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 14:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor'un yeni transferi Robin Yalçın sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika Spor

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