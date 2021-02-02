Tyler Boyd: Sivasspor'a katkı sağlayacağım - Son Dakika

Tyler Boyd: Sivasspor'a katkı sağlayacağım

02.02.2021 12:53
Tyler Boyd: Sivasspor'a katkı sağlayacağım, System.String[]

Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Tyler Boyd, "Takımın başarılı olmasında ben de katkı sunacağım" dedi.

Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Tyler Boyd, "Takımın başarılı olmasında ben de katkı sunacağım" dedi.

Sivasspor'un devre arası transfer döneminin son gününde Beşiktaş'tan kiraladığı ve dün resmi sözleşmeye imza atan Tyler Boyd, Sivas'a geldi. Kulüp tesislerinde Başkan Mecnun Otyakmaz, Başkan Yardımcısı Mehmet Oflaz ve Asbaşkan Faruk Taşseten ile tanışan 26 yaşındaki ABD'li futbolcu, daha sonra takımla bir araya geldi.

Başkan Mecnun Otyakmaz transferin hayırlı olmasını dileyerek, "Bir açığımızı kapattık. Ligde istediğimiz sonuçları alamadık ama pandeminin en başından beri en fazla etkilenen kulüp olduk. Maalesef UEFA grubundan da çıkamadık bu yüzden. Onun sarsıntısı bugüne kadar sürdü. Bundan sonra Tyler Boyd ile daha güçlenerek açığımızı kapatacağız. 3 maç kazanarak Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanma şansımız var. Onda da katkılarının olacağını düşünüyorum. Güzel bir ikinci yarı geçireceğimizi düşünüyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.Tyler Boyd ise Demir Grup Sivasspor ile tekrar çıkış yapacağına inandığını belirterek, "Takımın başarılı olmasında ben de faydalı olacağım. Bundan sonra daha da başarılı olacağız ve buna ben de katkı sunacağım" diye konuştu.

Boyd, kırmızı beyazlılarda 99 numaralı formayı giyecek.

Tyler Boyd: Sivasspor'a katkı sağlayacağım
Tyler Boyd: Sivasspor'a katkı sağlayacağım
Tyler Boyd: Sivasspor'a katkı sağlayacağım

Mecnun Otyakmaz, Sivasspor, Beşiktaş, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Tyler Boyd: Sivasspor'a katkı sağlayacağım - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Feyza Aktan, Özcan Deniz'in açtığı velayet davası için adliyede ifade verdi Fenerbahçe, sosyal medyada en yüksek etkileşim sayısı rekorunu kırdı Kavga ettiği ev arkadaşını mutfaktan kaptığı bıçakla öldürdü Twitter, Bakan Soylu'nun LGBT'lilerle ilgili paylaşımına kısıtlama getirdi Dolar 6 ayın en düşük seviyesine geriledi İrfan Can Kahveci transferinin perde arkası ortaya çıktı! Ali Koç'un bir sözü gidişatı değiştirdi Habertürk'te deprem uzmanına saygısızlık! Hülya Hökenek apar topar yayından aldı Takıntılı genç kız, eski sevgilisinin evini önce taşladı sonra yakmaya çalıştı
Son Dakika! Selin vurduğu İzmir'de kamu personelleri tam gün idari izinli sayılacak Son Dakika! Selin vurduğu İzmir'de kamu personelleri tam gün idari izinli sayılacak         
12:44
4 gencin sır ölümünde kan donduran detaylar ortaya çıkmaya başladı! Toplu halde intihar etmişler 4 gencin sır ölümünde kan donduran detaylar ortaya çıkmaya başladı! Toplu halde intihar etmişler         
12:13
Tunç Soyer İzmir'deki felaketin boyutunu bu sözlerle aktardı: 2020'deki yağışın yüzde 18'i bir gecede yağdı Tunç Soyer İzmir'deki felaketin boyutunu bu sözlerle aktardı: 2020'deki yağışın yüzde 18'i bir gecede yağdı         
11:48
Emniyet, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Emniyet, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki "Aşağı bak" iddiasını paylaştığı videoyla yalanladı         
11:17
Nebahat Çehre'nin 34 yıl önceki hali arşivden çıktı! Her gören güzelliğini övdü Nebahat Çehre'nin 34 yıl önceki hali arşivden çıktı! Her gören güzelliğini övdü         
11:06
Myanmarlı aerobik yapan kadın, farkında olmadan darbenin ilk anlarını kaydetti Myanmarlı aerobik yapan kadın, farkında olmadan darbenin ilk anlarını kaydetti         
10:50
Son Dakika: İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim 1 Mart'ta başlıyor Son Dakika: İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim 1 Mart'ta başlıyor         
10:12
Eşinin çocukluk arkadaşıyla yasak aşk yaşadığını mahkemede itiraf etti: İlişkimiz vardı Eşinin çocukluk arkadaşıyla yasak aşk yaşadığını mahkemede itiraf etti: İlişkimiz vardı         
08:39
Hande Erçel'in mini etekli pozları 2 milyondan fazla beğeni aldı Hande Erçel'in mini etekli pozları 2 milyondan fazla beğeni aldı         
08:10
900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi 900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi         
08:09
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna bomba bir isim daha transfer oluyor Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna bomba bir isim daha transfer oluyor         
00:15
Fatih Altaylı, Fatih Altaylı, "sahtekar" diyerek İrfan Can transferi üzerinden Mesut'a gönderme yaptı         
00:02
Kızının sapkın ilişkisine dayanamayan anne, Esra Erol'un programında terlik fırlattı Kızının sapkın ilişkisine dayanamayan anne, Esra Erol'un programında terlik fırlattı         
23:35
Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan nikah masasına oturuyor Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan nikah masasına oturuyor         
22:26
Ekipler, bir süredir haber alınamayan genç kızı evinde yüzü kanlar içinde buldu Ekipler, bir süredir haber alınamayan genç kızı evinde yüzü kanlar içinde buldu         
22:25
Gece vakti yolda gördüğü genç kızı eve bırakma bahanesiyle arabasına alıp tecavüz etti Gece vakti yolda gördüğü genç kızı eve bırakma bahanesiyle arabasına alıp tecavüz etti         
17:50
Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı         
16:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2021 13:37:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tyler Boyd: Sivasspor'a katkı sağlayacağım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei