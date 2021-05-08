Sivasspor'un yenilmezlik serisi 17 maça çıktı

Süper Lig'in 40. haftasında DG Sivasspor, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalarak ligdeki yenilmezlik serisini 17 maça yükseltti.

Süper Lig'in 40. haftasında sahasında Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Sivasspor, ligde toplamda 17. beraberliğine imza attı. Bu sonuçla Sivasspor, ligdeki puanını da 59'a yükseltti. Ligde son olarak 31 Ocak 2021'de deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 yenilen Yiğidolar, bu karşılaşmanın ardından yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı-beyazlı takım, bugün sahasında Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte yenilmezlik serisini ise 17 maça çıkarttı. Kırmızı-beyazlı ekip, bu süreçte 9 galibiyet ve 8 beraberlikle 35 puan elde etti.

Sivasspor ayrıca bu sezon 50 gol atarken, kalesinde ise 41 gole engel olamadı. - SİVAS