Sivasspor'un yenilmezlik serisi 18 maça çıktı

Ligde çıktığı 39 maçta 15 galibiyet, 17 beraberlik ve 7 yenilgisi olan kırmızı-beyazlı ekibin, 62 puanı bulunuyor.

Son 18 karşılaşmada 10 galibiyet ve 8 beraberlik elde edip hanesine 38 puan yazdıran Sivasspor, bu maçlarda rakip fileleri 30 kez havalandırırken, kalesinde 14 gol gördü.

Kırmızı-beyazlılar, ligin 40. haftasında ise iç sahada Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kaldı.

Sivas temsilcisi ligin 38. naftasında evinde Helenex Yeni Malatyaspor 'u, 39. haftasında ise deplasmanda Gaziantep 'i 1-0'lık skorlarla mağlup etti.

Ligin 34. haftasında evinde İttifak Holding Konyaspor 'u 3-1, 35. haftada Gençlerbirliği 'ni deplasmanda 3-2 yenen Sivasspor, 36. haftada sahasında Beşiktaş ile 0-0, 37. haftada dış sahada Yukatel Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 30. haftasında iç sahada Fatih Karagümrük 'ü 1-0, 31. haftada deplasmanda Göztepe'yi 5-3'lük skorla yenen kırmızı-beyazlı ekip, ligin 32. haftasında evinde Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı, 33. haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor 'u 4-2 mağlup etti.

Ligin 23. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, sonraki hafta deplasmanda MKE Ankaragücü 'nü 4-1 mağlup etti.

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