Sivasspor'un yenilmezlik serisi 4 maça çıktı

Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmasında Sivasspor, konuk olduğu Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kalarak, ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkarttı.

Süper Lig'de 11. beraberliğini alan Sivasspor, puanını 32'ye yükseltti. Ligde son olarak 31 Ocak 2021'de deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 yenilen Sivasspor, bu maçın ardından hiç yenilgi yüzü görmedi. Yiğidolar dün oynanan Rizespor maçıyla yenilmezlik serisini ise 4 maça yükseltti. Kırmızı-beyazlılar, bu süreçte 2 galibiyet ve 2 beraberlikle 8 puan elde etti. Kırmızı-beyazlılar ayrıca bu sezon 29 gol atarken, kalesinde ise 34 gole engel olamadı. - SİVAS