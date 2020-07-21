Sivasspor'un yüzü evinde güldü - Son Dakika

Sivasspor'un yüzü evinde güldü

Demir Grup Sivasspor, bu sezon Süper Lig'de iç saha performansıyla göz doldurdu.

Demir Grup Sivasspor, bu sezon Süper Lig'de iç saha performansıyla göz doldurdu.

Ligin son haftasına 60 puanla 3. sırada giren ve iç sahadaki tüm maçlarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, deplasmana oranla evinde daha başarılı bir performans sergiledi.

İç sahada oynadığı 17 karşılaşmada 37 puan toplamayı başaran Sivasspor, deplasmanda ise 16 karşılaşmada 23 puan kazandı.

Geride kalan periyotta ligde iç sahada şampiyon Medipol Başakşehir'in ardından en başarılı takım olan kırmızı-beyazlılar, aynı başarıyı deplasmanda sergileyemedi.

İç sahada çıktığı 17 maçın 11'ini kazanan, 4 beraberlik alan, 2 kez mağlup olan Sivasspor, deplasmanda ise 6 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti, 5 yenilgi yaşadı.

İç sahada rakip fileleri 27 kez havalandırıp kalesinde 12 gol gören Sivasspor, deplasmandaki 16 maçında 27 gol attı, 23 gol yedi.

Sivas'ta Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'yi yendi

Kırmızı-beyazlılar, bu sezon evinde Beşiktaş'ı 3-0, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'yi 3-1, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği'ni 2-0, Göztepe, Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 1-0 yenilen Sivasspor; Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir ile 1-1, Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı.

"En büyük avantajımız taraftardı"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sezonun son bölümünde maçların seyircisiz oynandığını anımsattı.

"Pandemi olayı olmasaydı, iç sahada taraftarlar olsaydı biz hiçbir maçımızı kaybetmezdik." diyen Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekibin bu süreçte evinde Hes Kablo Kayserispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'a yenildiğini hatırlattı.

Takımının Kayserispor maçında çok iyi oynadığını belirten Çalımbay, "Mert Hakan bu maçta penaltıyı kaçırdıktan sonra çok üzüldü, kendini bıraktı. Ama taraftar olsaydı kesinlikle Mert Hakan'ı canlandırırdı." diye konuştu.

Malatyaspor karşılaşmasının iç sahada oynadıkları en baskılı maçlardan biri olduğunu dile getiren Çalımbay, "Bu sene bizim en büyük avantajımız taraftardı, taraftarla inanılmaz bütünleşiyorduk. Gelen takıma taraftarın desteğiyle kesinlikle baskı da kurabiliyorduk ve her maçımızı da çok iyi şekilde bitiriyorduk." ifadelerini kullandı.

Sivasspor'un yüzü evinde güldü

Kayserispor, Başakşehir, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 12:50 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor'un yüzü evinde güldü - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Vahşice katledilen Pınar Gültekin'in cenazesi ailesine teslim edildi Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak Termometrelerin 48 dereceyi gösterdiği Elazığ'da, vatandaşlar çeşmelere koştu Rum yönetimi Doğu Akdeniz konusunda panikledi! ABD'ye "Türkiye'yi durdurun" çağrısı Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın, genç kızı yakmadan önce benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor Son dakika: Eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar'ın acılı babası konuştu Gelen kötü koku üzerine bölgeye giden vatandaşlar, çürümeye yüz tutmuş cansız beden buldular Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı Noterde anlaşamayan taraflar, sokak ortasında tekme tokat kavga etti Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti bir günde 13 milyar dolar arttı Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu         
15:05
İş arayanların adresi LinkedIn, 960 kişiyi işten çıkaracak İş arayanların adresi LinkedIn, 960 kişiyi işten çıkaracak         
14:27
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış         
14:25
Dünyaca ünlü müzik dergisi Q, yayın hayatına son veriyor Dünyaca ünlü müzik dergisi Q, yayın hayatına son veriyor         
14:12
Fatih Terim'in yardımcısı Ümit Davala, Antalyaspor maçıyla birlikte Galatasaray'dan ayrılacak Fatih Terim'in yardımcısı Ümit Davala, Antalyaspor maçıyla birlikte Galatasaray'dan ayrılacak         
13:52
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu         
13:27
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış         
13:14
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti         
12:40
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu         
12:39
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor         
12:33
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun         
12:29
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi         
12:09
Elektrik faturalarından kurtulmak için evinin bahçesine güneş panelleri kurdu Elektrik faturalarından kurtulmak için evinin bahçesine güneş panelleri kurdu         
12:06
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü         
11:57
Demba Ba, Süper Lig tarihinde 2 farklı takımda şampiyonluk yaşayan 5. yabancı oyuncu oldu Demba Ba, Süper Lig tarihinde 2 farklı takımda şampiyonluk yaşayan 5. yabancı oyuncu oldu         
11:53
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın         
11:51
Rus medyası: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur Rus medyası: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur         
11:42
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti         
11:35
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı         
10:47
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı! Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!         
10:43
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak         
10:35
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi         
09:37
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün satışı için açık kapı bıraktı: Bizi büyütecek bir partnerle birlikte olabiliriz Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün satışı için açık kapı bıraktı: Bizi büyütecek bir partnerle birlikte olabiliriz         
09:23
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı         
09:05
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı         
23:51
Roma, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Mert Çetin'i Verona'ya kiraladı Roma, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Mert Çetin'i Verona'ya kiraladı         
23:37
Son dakika: İstiklal Caddesi'ni kapattıran şüpheli çanta boş çıktı Son dakika: İstiklal Caddesi'ni kapattıran şüpheli çanta boş çıktı         
23:21
Aracın motor kısmına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı Aracın motor kısmına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı         
23:21
ABD Başkanı Donald Trump, ilk kez maskeli fotoğrafını paylaştı ABD Başkanı Donald Trump, ilk kez maskeli fotoğrafını paylaştı         
23:19
Saadet Partili Abdulkadir Karaduman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Saadet Partili Abdulkadir Karaduman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
22:32
Mehmetçik'in başarılı Mehmetçik'in başarılı "Yıldırım-2 Cilo" operasyonuyla terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu         
22:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2020 19:39:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivasspor'un yüzü evinde güldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei