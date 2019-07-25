Sivasspor, Vitesse ile berabere kaldı

Demir Grup Sivasspor
, hazırlık maçında karşılaştığı Hollanda
ekibi Vitesse ile 1-1 berabere kaldı. Spor
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Toto Süper Lig 2019-2020 sezonunun ikinci etap kamp çalışmalarını Hollanda'da sürdüren Demir Grup Sivasspor, kamptaki ilk hazırlık maçında Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden Vitesse ile karşılaştı. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Demir Grup Sivasspor, Teknik Direktörü Rıza Çalımbay
; Ali Şaşal
Vural, Marcelo Goiano, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa
, Uğur Çiftçi
, Hakan Arslan
, Serhiy Rybalka, Erdoğan Yeşilyurt
, Ziya Erdal
, Mert Hakan Yandaş
ve Arouna Kone ilk 11'iyle sahaya çıktı. Yedeklerde ise; Mamadou Samassa, Muammer Yıldırım, Fatih Aksoy, Volkan Eğri, Samet Yeşil
, Samet Öztoprak, Hazar Torunoğulları ve Isaac Cofie yer alırken Mamadou Samassa dışındaki tüm sporcular mücadelenin ikinci devresinde görev aldı. Vitesse, 13. dakikada Matavz 1-0 öne geçti. Mücadelenin 38. dakikasında sahneye golcü futbolcu Aroune Kone sahneye çıktı ve Sivasspor mücadelede eşitliği yakaladı. Maçın ikinci yarısında başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi. Kırmızı-beyazlı ekip, Hollanda kampının ikinci maçında 29 Temmuz Pazartesi günü Ajax
ile karşılaşacak.
(Veysel Korkmaz/İHA)