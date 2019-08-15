Son Dakika Haberleri: Sivasspor, Volkan ve Furkan'ı kadrosuna kattı
Son Dakika Spor Haber

Sivasspor, Volkan ve Furkan'ı kadrosuna kattı

1 saat önce

Transfer çalışmalarını hızla sürdüren Demir Grup Sivasspor Kulübü, iki genç oyuncu ile anlaşmaya vardı.

Sivasspor, Volkan ve Furkan'ı kadrosuna kattı, System.String[]
Transfer çalışmalarını hızla sürdüren Demir Grup Sivasspor Kulübü, iki genç oyuncu ile anlaşmaya vardı.

Sivasspor, bir süredir A takım ile antrenmanlara çıkan 1998 Almanya doğumlu sol açık Volkan Eğri ve yine 2000 Almanya doğumlu sağ bek Furkan Sağman ile sözleşme imzaladı. Yeni sezonda Volkan 52, Furkan ise 23 numaralı formayı terletecek. - SİVAS
Sivasspor, Almanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Alanyaspor, Umut Güneş'i kadrosuna kattı
Usta oyuncu Nursel Köse Almanya'da saldırıya uğradı Liverpool-Chelsea mücadelesinde bir kişinin daha sahaya atladığı ortaya çıktı! Falcao, Monaco'nun sözleşme uzatma teklifini reddetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 18:42:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivasspor, Volkan ve Furkan'ı kadrosuna kattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]