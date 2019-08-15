Sivasspor, Volkan ve Furkan'ı kadrosuna kattı
1 saat önce
Transfer çalışmalarını hızla sürdüren Demir Grup Sivasspor Kulübü, iki genç oyuncu ile anlaşmaya vardı.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:45 Kaynak: İHA
Transfer çalışmalarını hızla sürdüren Demir Grup Sivasspor
Kulübü, iki genç oyuncu ile anlaşmaya vardı.
Sivasspor, bir süredir A takım ile antrenmanlara çıkan 1998 Almanya
doğumlu sol açık Volkan Eğri ve yine 2000 Almanya doğumlu sağ bek Furkan Sağman ile sözleşme imzaladı. Yeni sezonda Volkan 52, Furkan ise 23 numaralı formayı terletecek. - SİVAS
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