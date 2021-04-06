Sivasspor, yarın Antalyaspor'a konuk olacak

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.
Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Özgür Yankaya yönetecek.
Ligde 41 puanla 9. sırada bulunan Sivasspor'un rakibi Fraport TAV Antalyaspor'un 39 puanı var.
Antalyaspor maçı öncesi kırmızı-beyazlı ekipte kaleci Ali Şaşal Vural'ın sakatlığı bulunuyor, savunma oyuncusu Aaron Appindangoye'nin durumunun ise sağlık ekibinin vereceği rapor doğrultusunda netleşeceği öğrenildi.
Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanın ardından karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak Antalya'ya gidecek.
Kaynak: AA
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