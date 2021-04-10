Sivasspor, yarın Konyaspor'u konuk edecek

Sivasspor, ligde 44 puanla 9. sırada yer alıyor. Konyaspor ise 40 puanla 11. sırada bulunuyor.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Demir Grup Sivasspor , Süper Lig'in 34. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

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