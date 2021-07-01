Sivasspor yarın topbaşı yapacak

DG Sivasspor sezonu yarın açıyor. Kırmızı-beyazlı takım Bolu'nun Gerede ilçesinde yarın ilk idmanını yapacak.

Bu sezon UEFA Konferans Ligi'ne katılacak olan Sivasspor hazırlıklara başlıyor. Yiğidolar, dün Sivas'ta bir araya gelerek sağlık kontrollerinden geçti. Ardından yarın Gerede'ye gidecek olan Yiğidolar günde iki idman yaparak kamp programına başlayacak.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve ekibi, kamp programının geri kalanına UEFA Konferans Ligi maç takvimine göre karar verecek.

Transfer çalışmalarını da sürdüren Sivasspor, Koray Altınay ile Sefa Yılmaz'ı renklerine bağlamıştı. - SİVAS