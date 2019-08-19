Son Dakika Haberleri: Sivasspor yarın toplanacak
Son Dakika Spor Haber

Sivasspor yarın toplanacak

1 saat önce

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek olan Demir Grup Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına yarın başlayacak.

Sivasspor yarın toplanacak, System.String[]
Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek olan Demir Grup Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına yarın başlayacak.

Yarın akşam Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde saat 18.00'de top başı yapacak olan Sivasspor, Rizespor'a bilenmeye başlayacak. Yapılacak olan antrenman basına açık, taraftara ise kapalı olacak.

Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivasspor 25 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşmayı yönetecek hakemler ise daha sonra belli olacak. - SİVAS
Çaykur Rizespor, Sivasspor, Rizespor, Çaykur, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ljajic, Sivasspor yenilgisi sonrası isyan etti!
İdmanda sakatlanan Domagoj Vida, hastaneye kaldırıldı! Fenerbahçe, Frey'i Nürnberg'e kiraladığını resmen açıkladı Galatasaray'ı kızdıracak sözler: Hasan Şaş kabadayı, Diagne'yi bize çaktılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 16:46:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivasspor yarın toplanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]