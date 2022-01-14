Sivasspor'da zorlu Trabzonspor maçı öncesi 5 eksik! - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında lider Trabzonspor'u konuk edecek olan DG Sivasspor'da 5 eksik bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor, yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu zorlu mücadele öncesinde 5 eksik var. Sivasspor'da sakatlığı bulunan Hakan Arslan, Jorge Felix ile Fredrik Ulvestad ve ülkelerinin milli takımlarında bulunan Fayçal Fajr ile Max Gradel, Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)