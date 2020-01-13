Sivasspor, Yasin Öztekin ile resmi sözleşme imzaladı

Demir Grup Sivasspor, prensip anlaşmasına vardığı orta saha oyuncusu Yasin Öztekin ile resmi sözleşme imzaladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Göztepe forması giyen Yasin, Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar'ın ofisinde 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Futbola Borussia Dortmund alt yapısında başlayan Yasin, sarı-siyahlı ekibinin alt yaş gruplarında forma giydikten sonra 2011 yılında Gençlerbirliği'ne transfer olarak Türkiye macerasına başladı. Ardından sırasıyla Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor ve Galatasaray forması giyen deneyimli futbolcu son olarak Göztepe'de forma giydi.