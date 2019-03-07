Son Dakika Haberleri: Sivasspor, Yeni Malatyaspor Maçına Hazır

Sivasspor, Yeni Malatyaspor Maçına Hazır

32 dakika önce

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor, Yeni Malatyaspor Maçına Hazır, System.String[]
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla idmanı tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.30'da oynanacak Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:13 Kaynak: AA

Evkur, Sivasspor, Yeni Malatyaspor, Spor
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