Sivasspor, Yeni Malatyaspor Maçına Hazır
32 dakika önce
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Demir Grup Sivasspor
, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor
'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hakan Keleş
yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla idmanı tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
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Stadı'nda saat 20.30'da oynanacak Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:13 Kaynak: AA
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