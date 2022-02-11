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Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçında Arda Kardeşler düdük çalacak - Son Dakika

Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçında Arda Kardeşler düdük çalacak

11.02.2022 09:56
Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçında Arda Kardeşler düdük çalacak

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Sivasspor-Yeni Malatyaspor maçında hakem Arda Kardeşler görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Sivasspor- Yeni Malatyaspor maçında hakem Arda Kardeşler görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 13 Şubat Pazar günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 13.30'da oynanacak olan Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Murat Altan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olacak.

(Oğuzhan Sarzep-İHA)

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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Arda Kardeşler, Sivasspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçında Arda Kardeşler düdük çalacak - Son Dakika


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