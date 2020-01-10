Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçının biletleri satışta - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçının biletleri satışta - Son Dakika Spor

Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçının biletleri satışta

7 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda 14 Ocak Salı günü saat 18.30'da sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor'da karşılaşmanın bilet satışı başladı.

Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçının biletleri satışta, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda 14 Ocak Salı günü saat 18.30'da sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor'da karşılaşmanın bilet satışı başladı.


Biletlerin satışı; www.passo.com.tr adresinden, akıllı telefonlarda Passo mobil uygulaması, tarihi kent meydanında bulunan Hanımeli Çarşısı yanındaki Passolig gişesinden ve 12 Ocak Pazartesi gününden itibaren ise Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü (8 Nolu Giriş) önündeki Passolig gişelerinden yapılacak.


Müsabakanın bilet fiyatları şöyle:


1. Kategori (VIP): 32.5 TL


2. Kategori (Maraton): 22 TL


3. Kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası): 11 TL


Misafir tribünü: 11 TL - SİVAS

Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Rıza Çalımbay'dan "Zorlu" açıklaması: Farklı yere çekilmesini kabul etmiyorum
Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi Sergen Yalçın: Simon Falette ile sezon başında ilgilendik Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

Son Dakika Haberleri
16:38 Başkan Büyükgöz antremana katıldı - Son Dakika Spor
16:33 Son Dakika Transfer Haberleri | Cenk Tosun resmen Crystal Palace'ta! - Son Dakika Spor
16:32 Giresunspor, Marko Milinkovic ile anlaştı - Son Dakika Spor
16:28 Cenk Tosun, Crystal Palace'a kiralandı - Son Dakika Spor
16:26 Sefa Durmuş Karacabey Belediyespor'da - Son Dakika Spor
15:36 Cenk Tosun Crystal Palace ile sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor
15:20 Sergen Yalçın: Simon Falette ile sezon başında ilgilendik - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 16:43:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçının biletleri satışta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]