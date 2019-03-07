Son Dakika Haberleri: Sivasspor, Yeni Malatyaspor'u Konuk Edecek

Sivasspor, Yeni Malatyaspor'u Konuk Edecek

1 saat önce

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Sivasspor, Yeni Malatyaspor'u Konuk Edecek, System.String[]
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.


Ligde son üç maçında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 4-2, Bursaspor'a 3-2 ve sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında çıkış arayacak.


Sivasspor, ligde geride kalan periyotta 31 puan toplayarak puan cetvelinde 9. sırada yer alırken, 34 puanlı Evkur Yeni Malatyaspor ise 6. basamakta bulunuyor.


Karşılaşma öncesi Sivas temsilcisinde Hugo Vieira, Muhammet Demir ve Arouna Kone'nin sakatlığı bulunurken, Hakan Arslan, Mattias Bjarsmyr, David Braz ve Özer Hurmacı sarı kart ceza sınırında yer alıyor.


Müsabakanın hazırlıklarını basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak Sivas temsilcisi, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini bekleyecek.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:03 Kaynak: AA

Evkur, Sivasspor, Yeni Malatyaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


MKE Ankaragücü-Bursaspor Maçının Başlama Saati Değişti Beşiktaş, Teknik Direktör Listesinin Başına Razvan Lucescu'yu Aldı

Digiturk'e Rekabet Soruşturması Maçta Rahatsızlanan Mustafa Denizli, Takımın Başında İdmana Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 11:18:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivasspor, Yeni Malatyaspor'u Konuk Edecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]