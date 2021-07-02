Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon öncesi kamp çalışmalarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'nun Gerede ilçesindeki Kaya Green Park'ta yaptığı antrenmanla start verdi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Sivasspor'un kamp yaptığı otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

İdmana kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferleri Sefa Yılmaz ile Koray Altınay da katıldı.

Sivasspor, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.