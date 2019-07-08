Son Dakika Haberleri: Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
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Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

1 saat önce

- Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor Sivasspor'un yeni transferi Appindangoye kampa katıldıBOLU - Süper Lig takımlarından Sivasspor, takıma katılan transferleriyle yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

- Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Sivasspor'un yeni transferi Appindangoye kampa katıldı
BOLU - Süper Lig takımlarından Sivasspor, takıma katılan transferleriyle yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig takımı Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesinde sürdürüyor. Günde çift antrenmanla çalışmalarına devam eden kırmızı-beyazlı ekip, akşam antrenmanında ısınma, pas çalışması, 5'e 2 ve yarı sahada çift kale maç yaparak günü tamamladı.
Kamp döneminde transfer çalışmalarını da sürdüren Sivasspor'un, renklerine bağladığı oyuncular da Bolu kampına katıldı. Sivasspor'un yeni transferlerinden Ümraniyespor'da forma giyen 27 yaşındaki Gamon'lu defans oyuncusu Aaron Appindangoye antrenman sonunda basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Appindangoye, kendini göstermek istediğini belirterek, "Öncelikle çok mutluyum. Süper Lig'de bir takımda oynuyorum. Öncelikle kendimi kanıtlamalıyım. Göstermeliyim ki ilk 11'de yer alabileyim. Hedefim ilk önce ilk 11'de olmak ve güzel oyun sergilemek, iyi oynamak, performansımı yükseltmek. Böylece bundan sonra başka yerlere de gidebilirim. Takım arkadaşlarım çok iyi onlarla birlikte gülüyoruz. Eğleniyoruz sanki ailem gibiler. Sanki uzun zamandır buradaymışım gibi düşünüyorum" dedi.
Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:13 Kaynak: İHA
Sivasspor, Gerede, Bolu, Spor
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