Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
1 saat önce
Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Gerede'de gerçekleştirdiği kamp çalışmalarıyla sürdürdü.
Sivasspor Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:06 Kaynak: İHA
, yeni sezon hazırlıklarını Gerede
'de gerçekleştirdiği kamp çalışmalarıyla sürdürdü.
Sivasspor, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu hazırlıklarını Gerede'de yaptığı çalışmalarla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay
yönetiminde gerçekleştirilen idman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman pas istasyon çalışmalarıyla devam ederken, son bölüm ise dar alanda çift kale maç ile tamamlandı. - DÜZCE
İstatistiklerle Altay Bayındır Messi'ye 2 yıl men cezası gelebilir Fenerbahçe'den son dakika Mesut Özil açıklaması Lens'in göbeğine Beşiktaş'tan sert uyarı!