Son Dakika Haberleri: Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

37 dakika önce

- Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüDÜZCE - Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Gerede'de gerçekleştirdiği kamp çalışmalarıyla sürdürdü.

Sivasspor, Gerede, Spor
- Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
DÜZCE - Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Gerede'de gerçekleştirdiği kamp çalışmalarıyla sürdürdü.
Sivasspor, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu hazırlıklarını Gerede'de yaptığı çalışmalarla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman pas istasyon çalışmalarıyla devam ederken, son bölüm ise dar alanda çift kale maç ile tamamlandı.
Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:45 Kaynak: İHA
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