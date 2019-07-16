Son Dakika Haberleri: Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

1 saat önce

DG Sivasspor, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu öncesi hazırlıklarını sürdürdüğü Bolu kampındaki çalışmalarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]
DG Sivasspor, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu öncesi hazırlıklarını sürdürdüğü Bolu kampındaki çalışmalarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapıldı. Antrenman ikişerli gruplar halinde yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla sona erdi. Dün akşam yapılan antrenmanda yüzüne darbe alan Emre Kılınç, idmanda yer almadı. Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam saat 18.00'de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.
(İHA)
Sivasspor, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:15 Kaynak: İHA
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