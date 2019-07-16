Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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- Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüSİVAS - DG Sivasspor, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu öncesi hazırlıklarını sürdürdüğü Bolu kampındaki çalışmalarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 09:32 Kaynak: İHA
- Sivasspor
yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
SİVAS - DG Sivasspor, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu öncesi hazırlıklarını sürdürdüğü Bolu
kampındaki çalışmalarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay
yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapıldı. Antrenman ikişerli gruplar halinde yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla sona erdi. Dün akşam yapılan antrenmanda yüzüne darbe alan Emre Kılınç
, idmanda yer almadı.
Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam saat 18.00'de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.
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