Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Yiğidolar, yarın yapacağı idmanın ardından Bolu kampını tamamlayarak özel bir turnuvaya katılmak üzere İstanbul 'a gidecek.

Bolu 'nun Gerede ilçesinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Daha sonra dar alan pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise 3 grup halinde çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

DG Sivasspor , 2020-2021 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

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