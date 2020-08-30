Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

- Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü DG Sivasspor, 2020-2021 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

- Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü SİVAS - DG Sivasspor, 2020-2021 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Bolu'nun Gerede ilçesinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Daha sonra dar alan pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise 3 grup halinde çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Yiğidolar, yarın yapacağı idmanın ardından Bolu kampını tamamlayarak özel bir turnuvaya katılmak üzere İstanbul'a gidecek. Öte yandan kırmızı-beyazlı ekipte futbolcular ve teknik heyet, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle idman öncesi sahada Türk Bayrağı açtı.

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