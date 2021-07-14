Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'nun Gerede ilçesinde devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kampın 13. gününde kırmızı-beyazlı ekip tek antrenman gerçekleştirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık koşusu yapan futbolcular antrenmanı çift kale maçla tamamladı.
Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA
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