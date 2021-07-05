Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde başlayan antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından 3 grup halinde dayanıklılık koşusu yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise geniş alan pas çalışması ile çift kale maç gerçekleştirdi.

Demir Grup Sivasspor , 2021-2022 sezonu öncesi kamp çalışmalarına devam etti. Kırmızı-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarını kampın 4'üncü gününde Bolu 'nun Gerede ilçesindeki Kaya Green Park'ta öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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