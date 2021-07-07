Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'nun Gerede ilçesinde günde üç idmanla devam ediyor.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'nun Gerede ilçesinde günde üç idmanla devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, kampın altıncı günündeki ilk antrenmanı teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda bir grup, kamp yapılan otelin yanında bulunan gölet etrafında, diğer grup ise sahada dayanıklılık koşusu yaptı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sivasspor, öğle ve akşam idmanlarıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Son Dakika

İYİ Parti'nin gündeminde espor sektörü var! Meral Akşener, ''Bir klişe son bulacak'' deyip Türk sporculara destek oldu

3 ilimiz sele teslim oldu! Dereler taştı, vatandaşlar mahsur kaldı, 1 kişi ise kayıp

Adana Demir'den olay yaratan Balotelli paylaşımı: İki deli bir araya gelmemeliydik

Dünya bankacılık tarihinde bir ilk yaşandı! Akbank'ta sistem çökeli tam 31 saat oldu

Tosuncuk, "Mağduriyetleri gidereceğim" demişti, ifadesinde mal varlığını da açıkladı

Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti

Kılıçdaroğlu'ndan kendisini "Cumhurbaşkanımız" diyerek karşılayan kadına manidar cevap

Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini açıkladı: Diğer gelinlerine de aynısını yapacağım