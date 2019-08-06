Son Dakika Haberleri: Sivasspor, yeni sezona hırslı hazırlanıyor
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Sivasspor, yeni sezona hırslı hazırlanıyor

2 saat önce

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonuna tesislerinde hırslı bir şekilde hazırlanıyor.

Sivasspor, yeni sezona hırslı hazırlanıyor, System.String[]
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Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde sabah yapılan antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Çalımbay'ın kısa toplantısı ile başlayan antrenman ısınma hareketleri ve koşu ile devam etti. Antrenman 5'e 2 top kapma ve çabukluk çalışması ile devam etti. Kırmızı-beyazlılar çift kale maçla çalışmayı tamamladı.

Yapılan antrenmanda futbolcuların hırslı halleri gözlerden kaçmazken, Teknik Direktör Rıza Çalımbay da zaman zaman futbolculara taktikler verdi.

Kırmızı-beyazlı takımın yeni transferi Armin Djerlek ise antrenmandaki performansıyla teknik heyetten tam not aldı. Yiğidolar'ın genç oyuncusu Emre Kılınç da antrenmana koruyucu maske ile çıktı.

Demir Grup Sivasspor yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS
Rıza Çalımbay, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:48 Kaynak: İHA
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