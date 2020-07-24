Sivasspor yeni sezonda 6 futbolcu transfer edecek - SİVAS - Son Dakika

Sivasspor yeni sezonda 6 futbolcu transfer edecek - SİVAS

Süper Lig'de bu sezon elde ettiği başarı ile dikkati çeken Demir Grup Sivasspor, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı.

Süper Lig'de bu sezon elde ettiği başarı ile dikkati çeken Demir Grup Sivasspor, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı.

Orta saha oyuncuları Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'ye, Emre Kılınç'ın da Galatasaray'a transferleri söz konusu olan ve kiralıktan tekrar Beşiktaş'a dönecek Fatih Aksoy'un yerine kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezonda orta saha ve forvet hattını güçlendirmeyi düşünüyor.

Sivasspor'da sezon sonunda Fernando, Cem Özdemir, Petar Skuletic, Ali Şaşal Vural, Arouna Kone, Samba Kamara ve Paul Papp'ın sözleşmeleri sona erecek.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, AA muhabirine, yeni sezonda kırmızı-beyazlı ekibin başında devam etmesi durumunda transfer çalışmalarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Takımda gitmesi büyük ölçüde kesinleşen futbolcuların yerini doldurmak istediklerini söyleyen Çalımbay, "İskeletimiz var zaten, çok iyi bir defansımız var, oradan yana bir sıkıntımız yok. Kalecilerden yana sıkıntılarımız yok, orta sahamız ve forvetin kesinlikle güçlenmesi gerekiyor." dedi.

Bütün ağırlığın orta saha ve forvete verileceğini aktaran Çalımbay, "Bu sezon başı yaptığımız gibi çok transfer yapmayacağız. En fazla 6 oyuncu alıp kapatacağız. Onların da iyi oyuncular olmasını istiyoruz. Onun için de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yönetimle görüşüp, ona göre de hareket ederiz." diye konuştu.

Sözleşmesi sona erecek oyuncuların durumu

Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekipte bazı oyuncuların sözleşmesinin sona ereceğini de anımsatarak, "Birkaç oyucumuz hakkında karar vermemiz gerekiyor. Onu da yönetimimizle görüşüyoruz, karar vermedik, onlarla ilgili karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başladıklarını dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti:

"Şu anda oyuncuları izliyoruz, bizim gayemiz bir an önce oyuncu arkadaşlarımızı bulup almak. Takımın dinlenmesi lazım, ligin 12 Eylül'de başlatılacak olmasını da erken buluyorum. Oyuncu arkadaşlarımıza 10-15 gün izin verip tekrar topladığın zaman o oyuncuyla öyle ağır bir hazırlık dönemi geçirmen mümkün değil. Bunun bana göre biraz daha uzun olması gerekiyor. Takımlar için gelecek sezon, bu sezondan daha zor geçebilir."

TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı yeni yabancı kuralı kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun aldığı yeni yabancı kuralı kararıyla ilgili de görüşlerini beyan eden Çalımbay, sözlerine şöyle devam etti:

"TFF'nin açıkladığı yabancı kuralı ve altyapıyla ilgili açıklamalarını kendi adıma uygun bulmuyorum. Bence orada çok yanlış şeyler var, onların değişmesi gerekiyor. 8+6 kuralı bana göre çok yanlış bir şey. Yabancının yerine yabancı almak çok kötü bir şey. Yabancı oyuncunun yerine niye yabancı alayım, belki yerliyi oynatacağım veya yabancının yerine yerliyi sahaya süreceğim. Bu bence bir ayrımcılık, yabancı yerli ayrımı yapılıyor. Öyle olacağına madem bir karar veriliyor 14 ise 12'ye indir tam 12 olsun. Kendi fikrim, en doğrusu bu sene değil de önümüzdeki sene başlamaları gerekiyor. Çünkü bu sene bütün kulüpler sıkıntılı bir süreç yaşadı. Tekrar bu sıkıntılı süreç devam ederken bir de böyle karmakarışık şeyler yaparsa federasyon bence işin içinden çıkılmaz. Çok hatalar olabilir, çok yanlışlar olabilir, kulüpleri çok zorda bırakırlar. İnşallah tekrar bir toplantı yapıp güzel şeyle değiştirebilirler."

"Beşiktaş bizim dönemimizde tarih yazdıysa bu altyapının başarısıdır"

Altyapıya da gerekli desteğin sağlanması gerektiğini söyleyen Çalımbay, kulüplerin altyapıya belirli bir bütçe ayırmasını önererek, şu görüşleri paylaştı:

"Beni yetiştiren Serpil Hamdi Tüzün, Adnan Dinçer ve Ayhan Erman, bunların hepsi çok kaliteli altyapı antrenörleriydi. Çok oyuncular yetiştirdiler. Eğer Beşiktaş takımı bizim dönemimizde tarih yazdıysa bu, altyapının başarısıdır. Çünkü çoğumuz orada altyapıdan geldik. Kendini altyapıya vermiş teknik direktörlerle antrenörlerle çalışmak gerekiyor."

Sivasspor yeni sezonda 6 futbolcu transfer edecek - SİVAS

Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 11:31

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor yeni sezonda 6 futbolcu transfer edecek - SİVAS - Son Dakika Spor
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